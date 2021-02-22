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Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Borçlanmamız lazım, yapacak bir şey yok...”

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Borçlanmamız lazım, yapacak bir şey yok...”
Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Borçlanmamız lazım, yapacak bir şey yok...”

350 milyon TL borçlanarak 500 milyonluk ödemeleri yapacaklarını ifade eden Oğuz, “borçlanmamız lazım yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

DETAY MECLİS ÖZEL -BARIŞCAN ŞEKERCİ

Soruları yanıtlayan Oğuz, Türkiye ile protokol olmadan para akışının olmayacağının bilindiğini de sözlerine ekledi.

Oğuz, “Vergi anlamında, toplama anlamında çalışmalarımız sürüyor. Devletin gelirleri anlamında en büyük bacak bu… Bütçedeki açığın değerlendirilmesi de sürüyor” dedi.

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