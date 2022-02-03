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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu akşam idrak edilecek Regaip Kandili vesilesiyle mesaj yayınladı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu akşam idrak edilecek Regaip Kandili vesilesiyle mesaj yayınladı.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu akşam idrak edilecek Regaip Kandili vesilesiyle mesaj yayınladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu akşam idrak edilecek Regaip Kandili vesilesiyle mesaj yayınladı.

Dursun Oğuz mesajında, Regaip Kandili’nin, İslam âleminde Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "Üç Ayların" müjdecisi olduğunu, bu aylarda sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını vurguladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik beraberlik ve dayanışmanın pekiştiği bu gecede, kırgınlık ve dargınlıkların son bulması, sevgi, saygı ve muhabbetin artmasını diliyor, bu vesileyle mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini, içinde bulunduğumuz Üç Ayların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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