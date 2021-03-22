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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Boksör Metin Turunç’u Kabul Etti

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Boksör Metin Turunç’u kabul etti.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Boksör Metin Turunç’u Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Boksör Metin Turunç’u kabul etti.

Turunç ziyaret sırasında çalışmaları hakkında Bakan Oğuz’a kısa bir bilgi sunarken, yaklaşık bir ay sonra ülkemizi Ukrayna’da temsil edeceğini söyledi.

Konuşmasına sporun önemini vurgulayarak başlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’ne uygulanan haksız ambargolara rağmen gençlerin birçok spor dalında büyük başarı elde ederek, bayrağımızın dalgalanmasında önemli roller üstendiklerini kaydetti. Bu vesileyle tüm sporculara teşekkür etti.

Bakan Oğuz, Milli Boksör Turunç’a da Ukrayna’da katılacağı müsabakadan başarılı sonuçlar alacağına inanç belirterek, bugünden kutladı.

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