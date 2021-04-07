Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan başsağlığı mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

Oğuz, şunları kaydetti: “Konya’da Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağının düştüğünü ve kahraman Yüzbaşı Burak Genççelebi’nin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı olarak şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz Türk Milletine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”