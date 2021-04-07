  • BIST 1.416
  • Altın 456,494
  • Dolar 8,1540
  • Euro 9,6999
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan başsağlığı mesajı

»
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan başsağlığı mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

Oğuz,  şunları kaydetti: “Konya’da Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağının düştüğünü ve kahraman Yüzbaşı Burak Genççelebi’nin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı olarak şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz Türk Milletine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu07 Nisan 2021 Çarşamba 11:37
  • Meral Akşener: 104 emekli amiral bir bildiri paylaştı. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla milletin dertlerini dört gün daha konuşmaktan kurtuldu07 Nisan 2021 Çarşamba 11:36
  • Sedat Peker'in Makedonya'da sahte evrakla ikamet ettiği ortaya çıktı07 Nisan 2021 Çarşamba 10:12
  • Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: 'Hayat sinemamızı ağlattılar'07 Nisan 2021 Çarşamba 08:47
  • Aralarında Gülen'in de bulunduğu 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu07 Nisan 2021 Çarşamba 08:29
  • Kıbrıs, TC-AB gümrük bağlantısının iyileştirilmesi konusunda veto hakkını kullanabilir06 Nisan 2021 Salı 22:46
  • Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti06 Nisan 2021 Salı 22:41
  • AB Konseyi ve Komisyonu, Türkiye'deki insan haklarıyla ilgili endişelerini Erdoğan'a anlattı06 Nisan 2021 Salı 22:29
  • Türkiye'de günlük vaka sayısı 50 bine dayandı06 Nisan 2021 Salı 22:18
  • Gergerlioğlu: Yoğun bakımdan cezaevine kadar kelepçe çıkarılmadı06 Nisan 2021 Salı 22:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti