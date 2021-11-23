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Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un, “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı

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“Öğretmenlik, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un, “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı

“Öğretmenlik, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir.

Bu onurlu mesleği icra eden, bulunduğu her ortamda etrafını aydınlatan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, emek, özveri, sabır ve hoşgörü ile geleceğe hazırlayan, maddi ve manevi karşılığı ölçülmeyecek kadar değerli hizmetler sunan kıymetli Öğretmenlerimizin bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

 

Her birimizin geçmişinde önemli izler bırakan, yön gösteren, emeği geçen öğretmenlerimizin, dün olduğu gibi bugün ve yarında çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğine inancım tamdır.

 

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, her fırsatta eğitime verdiği önemi dile getirmiş “Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir.” diyerek, Öğretmenlik mesleğinin ne denli kutsal olduğunu, Öğretmenlerimizin ülkenin gelişim ve kalkınmasında büyük bir role sahip olduğunu vurgulamıştır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, ülkemizin her köşesinde görev alan tüm öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü” nü kutluyorum.

 

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