Maliye Bakanı: “İnsanı hayata bağlayan umuttur”

Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü sendikalarla bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Şan, "İnsanı hayata bağlayan umuttur. Ben buraya, bu makama insanların umudunu kırmak için gelmedim." dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, ilk geniş katılımlı toplantısını kamuda örgütlü sendikalarla gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya; KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN Başkan ve temsilcileri katıldı.

Ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışan, emekli, dar ve sabit gelirli kesimin ekonomik olarak çok zor günlerden geçmekte olduğunu dile getiren sendika temsilcileri, halkın ekonomik refahının artırılması için bir takım önlemler alınması gerektiğini, bu konuda sendikalarında bir araya gelerek bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Sendikalar, talep ve önerilerini içeren raporu, Maliye Bakanı Alişan Şan’a sundu.

SENDİKALARIN TALEPLERİ…

Sendikalar tarafından sunulan raporda, ‘Asgari Ücretin vergiden muaf olacak şekilde gerekli yasal düzenleme yapılması, kriterlerin güncellenmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi, özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce Meclis’e gönderilmesi, ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına belirlenecek bir takvimlendirme çerçevesinde ek artış yapılarak eşitliğin sağlanması ile Gelir vergisi, vergi dilimleri ve indirimlerinin ekonomik gerçekliğe uygun olarak güncellenmesi’ konuları yer aldı.

ŞAN

Sendikaların taleplerini ve tek tek görüşlerini dinleyen Maliye Bakanı Alişan Şan, konuşmasının başında daima uzlaşı ve diyalogdan yana olduğunu, bu anlamda tüm paydaşlara kapısının ardına kadar açık olduğunu söyledi.

Piyasayı daraltmak gibi bir amaç ve niyetinin olmadığını söyleyen Maliye Bakanı Alişan Şan, ancak toplanması gereken vergiler, alınması gereken tedbirler varsa bunları da yapmakla yükümlü olduklarını belirterek, süratle atılması gereken adımlar olduğunu, özellikle gelir artırıcı konularda bilişimi sonuna kadar kullanmak gerektiğini belirtti.

Zor bir dönemden geçildiğinin bilincinde olduklarını belirten Maliye Bakanı Şan, halkın refahını sağlamak için imkânlar nispetinde hareket edeceklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını ancak biraz zamana ihtiyacı olduklarını kaydetti.

“İnsanı hayata bağlayan umuttur. Ben buraya, bu makama insanların umudunu kırmak için gelmedim” diyen Maliye Bakanı Alişan Şan, artık halkın da yeni bir bakış ve akım istediğini, bu bilinçle, popülist kararlar veren bir bakan olmak istemediğini ve bunun için elinden gelenin fazlasını yapacağının altını çizdi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, konuşmasının sonunda, tüm paydaşlarla daima diyalogdan yana olduğunu yinelerken, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda, sendikaların sunmuş olduğu önerileri de dikkate alacaklarını, bu konuda yeniden bir araya gelerek bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.