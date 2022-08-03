  • BIST 2.675,81
  • Altın 1016.534
  • Dolar 17.9714
  • Euro 18.2388
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Maliye Bakanı: “İnsanı hayata bağlayan umuttur”

» »
Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü sendikalarla bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Şan, "İnsanı hayata bağlayan umuttur. Ben buraya, bu makama insanların umudunu kırmak için gelmedim." dedi.
Maliye Bakanı: “İnsanı hayata bağlayan umuttur”

Maliye Bakanı Alişan Şan, ilk geniş katılımlı toplantısını kamuda örgütlü sendikalarla gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya; KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN ve HAK-SEN Başkan ve temsilcileri katıldı.

Ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışan, emekli, dar ve sabit gelirli kesimin ekonomik olarak çok zor günlerden geçmekte olduğunu dile getiren sendika temsilcileri,  halkın ekonomik refahının artırılması için bir takım önlemler alınması gerektiğini, bu konuda sendikalarında bir araya gelerek bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Sendikalar, talep ve önerilerini içeren raporu, Maliye Bakanı Alişan Şan’a sundu.

SENDİKALARIN TALEPLERİ…

Sendikalar tarafından sunulan raporda, ‘Asgari Ücretin vergiden muaf olacak şekilde gerekli yasal düzenleme yapılması, kriterlerin güncellenmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi, özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce Meclis’e gönderilmesi, ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına belirlenecek bir takvimlendirme çerçevesinde ek artış yapılarak eşitliğin sağlanması ile Gelir vergisi, vergi dilimleri ve indirimlerinin ekonomik gerçekliğe uygun olarak güncellenmesi’ konuları yer aldı.

ŞAN

Sendikaların taleplerini ve tek tek görüşlerini dinleyen Maliye Bakanı Alişan Şan, konuşmasının başında daima uzlaşı ve diyalogdan yana olduğunu, bu anlamda tüm paydaşlara kapısının ardına kadar açık olduğunu söyledi.

Piyasayı daraltmak gibi bir amaç ve niyetinin olmadığını söyleyen Maliye Bakanı Alişan Şan, ancak toplanması gereken vergiler, alınması gereken tedbirler varsa bunları da yapmakla yükümlü olduklarını belirterek, süratle atılması gereken adımlar olduğunu, özellikle gelir artırıcı konularda bilişimi sonuna kadar kullanmak gerektiğini belirtti.

Zor bir dönemden geçildiğinin bilincinde olduklarını belirten Maliye Bakanı Şan, halkın refahını sağlamak için imkânlar nispetinde hareket edeceklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını ancak biraz zamana ihtiyacı olduklarını kaydetti.

“İnsanı hayata bağlayan umuttur. Ben buraya, bu makama insanların umudunu kırmak için gelmedim” diyen Maliye Bakanı Alişan Şan, artık halkın da yeni bir bakış ve akım istediğini, bu bilinçle, popülist kararlar veren bir bakan olmak istemediğini ve bunun için elinden gelenin fazlasını yapacağının altını çizdi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, konuşmasının sonunda, tüm paydaşlarla daima diyalogdan yana olduğunu yinelerken, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda, sendikaların sunmuş olduğu önerileri de dikkate alacaklarını, bu konuda yeniden bir araya gelerek bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaşan: Maymun Çiçeği Konusunda Acil Önlem Alınmazsa Ekonomideki Yara Derinleşir03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:24
  • Güzelyurt’ta bayrak değişimi: Yeni başkan Çağlar Gulamkadir!03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:10
  • Buran: Olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem…03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:51
  • Dikkat o saatlerde güneş altında çalışmak yasak!03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:44
  • Alzheimer Derneği, ulusal sağlık planı talep etti03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:38
  • 16 sendika Maliye Bakanı Şan’a taleplerini iletti03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:29
  • Yem maddeleriyle karma yemlerin ithaline muafiyet03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:25
  • Töre, Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği’ni kabul etti03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:17
  • Çavuşoğlu Öğretmenler Yasası’nda yapılan değişiklikler hakkında açıklama yaptı03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:08
  • Kamacıoğlu: Hellim konusunda Rum tarafı bizi yok sayarak tek taraflı hareket etmeye çalışıyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti