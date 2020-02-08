Maliye Bakanı isyan etti: 28 maaş alan kamu çalışanı var; böyle gitmez

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “28 maaş alan, ayda 20 bin TL maaş ortalamasına ulaşan” kamu çalışanı olduğu söyledi

Amcaoğlu, 13. maaş dışında maaşı kadar ek mesai ile 26 maaşı, ek tahsilatlarla da 28 maaşı bulan kamu çalışanlarının varlığına işaret etti.

Bunun ciddi bir sosyal adaletsizlik yanında kamu çalışanları arasında da dengesizlik yarattığını vurgulayan Amcaoğlu, “Cari harcamaların yüzde 65’i maaş. Bu oranı aşağıya çekmek için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Hem gelirlerimizi artıracağız, hem tasarruf yapacağız, hem vergi adaletini sağlayacağız, hem de yatırım kalemlerini çoğaltacağız” dedi.

"Doğru vardiya sistemine geçmemiz gerekiyor" diyen Amcaoğlu şunları söyledi "Doğu vardiya sistemiyle bugün biz o 28 maaşın dışına çıkabiliriz. Biz bu konuda doğru adımları atarsak hem işsizlik rakamlarını aşağıya çekeriz, hem de yılda ödediğimiz 200 milyonluk ek mesainin ilk yıldan başlamak kaydıyla yüzde 20’sini tasarruf ederek, o tasarruf ile de altyapıya yatırım yapabiliriz."