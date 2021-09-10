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Maliye Bakanı Oğuz,  4K Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz,  kadın üreticilerin oluşturduğu Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi LTD’nin (4K KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.
Maliye Bakanı Oğuz,  4K Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerini Kabul Etti

OĞUZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, her alanda üretime ve üreticiye sahip çıkmak gerektiğine vurgu yaparken, özellikle üretici ve girişimci ruha sahip kadınların desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Bu konuda büyük bir girişim başlatan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi LTD(4K KOOP) yöneticileri ve emek veren herkesi kutladı.

 

SOLYALI

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) Ltd.’in Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Solyalı ise yaptığı konuşmada, 4K KOOP’un, ‘Üretim, İmalat, Kırsal Turizm ve Bilgiyi bir arada barındıran bir kooperatif olarak kurulduğunu açıklarken, aktif olarak faaliyete geçmiş ilk kadın kooperatifi olduğunun da altını çizdi. Marka değeri yaratılması amacı ile yola çıktıklarını vurguladı.

 

“Temel amacımız, ortak üretim standartlarında bir çatı altında üreticilerimizi, kadınlarımızı toplamak ve bir marka değeri yaratarak ürünlerin üretilmesini, imalatını yurt içi ve yurt dışı piyasalarına ulaşımını sağlamaktır” diyen Solyalı, ürünlerin imalatı ve katma değerini artırmak istediklerini, bunun içinde imalat atölyesini kurabilmek için gerekli desteği Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan da talep ettiklerini açıkladı.

 

Ziyaret sonrasında 4K KOOP üyeleri, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a kadınların kendi ürettikleri ürünlerden ve meyvelerden oluşan sepeti takdim etti.

 

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