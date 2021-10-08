Maliye Bakanı Oğuz, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Torunoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz ile beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili, MUSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu da hazır bulundu.

OĞUZ

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, iki ülke arasında her alanda yapılan ve yapılacak olan iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değinerek, ticaret ve üretime yönelik ortak yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TORUNOĞLU

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Torunoğlu da, iş birliklerinin gelişiminde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.