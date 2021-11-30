Maliye Bakanı Oğuz Azerbaycan'daki Uçak Kazasıyla İlgili Taziye Mesajı Yayınladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Dursun Oğuz yayınladığı mesajda, “Azerbaycan ordusuna ait bir askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum” dedi.
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