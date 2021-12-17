Maliye Bakanı Oğuz, Bilecik Ticaret Ve Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü. Görüşmeye Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da eşlik etti.

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede; görüş alış verişinde bulunuldu.

OĞUZ

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, iki ülke arasında her alanda yapılan ve yapılacak olan iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. Üretim ve ticarete yönelik ortak yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KESKİN

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin’de heyetiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirttiği konuşmasının devamında, iki ülke insanının ve iş çevresinin iş birliklerinin gelişiminde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.