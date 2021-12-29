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Maliye Bakanı Oğuz, Ek Mesailer Konusunda Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir Araya Geldi

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Maliye Bakanı Oğuz, Ek Mesailer Konusunda Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir araya Geldi…
Maliye Bakanı Oğuz, Ek Mesailer Konusunda Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda yetkili, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile ek mesailer konusunda bugün öğle saatlerinde bakanlıkta bir araya geldi.

Toplantıda Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı’da hazır bulundu.

 

Toplantıda ödenmemiş ek mesailerin ödemesinin takvimlendirilmesi konusunda sendikalarla mutabakata varıldı.

 

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