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Maliye Bakanı Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Ve Beraberindekileri Kabul Etti.

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Maliye Bakanı Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Ve Beraberindekileri Kabul Etti.
Maliye Bakanı Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Ve Beraberindekileri Kabul Etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti grup başkan vekillerini kabul etti.

 

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasında her alanda işbirliğinin önemine değindi.

 

DEMİREL

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ziyarette yaptığı konuşmasında ise, KKTC temasları hakkında bilgi aktardı.

Demirel, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu, dolayısıyla ada’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, KKTC ile ilişkileri güçlendirerek daha da arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

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