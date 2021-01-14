Maliye Bakanı Oğuz, KAR-İŞ Heyeti İle Bir Araya Geldi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) heyeti ile bir araya geldi.
Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, toplu taşımacılık ile ilgili sıkıntıları masaya yatırdı, çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulundu.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, Kar-İş yönetiminin ortaya koyduğu sektörün sorun ve beklentilerinin karşılanması adına iyi bir diyalog ve istişare içinde çalışacaklarını kaydetti.
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