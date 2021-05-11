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Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği Heyetini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ali Bolat başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.
Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ali Bolat başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

 

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyeti, Bakan Oğuz’a sağlık sektöründeki sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dile getirdi.

 

‘12 Mayıs’ın Hemşireler Günü’ olduğu hatırlatılan ziyarette, özellikle Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları dile getirildi.

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, içinde bulunulan bu zor günlerde tüm sağlık çalışanlarının Covid-19’a karşı fedekarca çalıştıklarını belirterek, bu ziyaret vesilesiyle bir kez daha özverili gayretlerinden dolayı onları kutladı ve teşekkür etti.

Önceliğin sağlık olduğuna işaret eden Maliye Bakanı, bu anlamda hükümet olarak sağlık alanında ihtiyaçların giderilmesi konusunda hassasiyetleri olduğuna işaret etti.

 

Ziyaret sonunda Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyeti, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a günün anlam ve önemine istinaden plaket takdim etti

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