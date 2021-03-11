Maliye Bakanı Oğuz , KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Murat Civelek başkanlığındaki KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ziyaretin, Derneğin çalışmaları hakkında bilgi vermek, fikir alışverişi yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, ziyaret dolayısıyla dernek yönetimine teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi.

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle son bir yıldır tüm dünyada ve ülkemizde sosyal ve kültürel faaliyetlerin de kısıtlandığına dikkati çeken Oğuz, buna rağmen sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla toplumsal katkılarda bulunduklarına işaret etti.