Maliye Bakanı Oğuz, milli mücadele ve özgürlük lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı...

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Mücadele ve Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet, saygı ve özlemle andıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz mesajında; “en umutsuz ve karanlık günlerde Kıbrıs Türk Halkına öncülük etmiş, vatan sevdası ve kararlılığıyla üstlendiği toplum liderliği görevini layığıyla yerine getirmiş, bunun yanı sıra, kimi zaman bir hekim, kimi zaman gazeteci, kimi zaman halktan biri olarak, halkı ile birlikte varoluş mücadelesinde tarihteki yerini almış, halkına rehber olmuştur. Seni asla unutmayacağız, ruhun şad olsun” dedi.