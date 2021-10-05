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Maliye Bakanı Oğuz: “Ocak Ayı Yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı,  Bugün Ödendi”

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Bakan Oğuz; “Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 milyon, 657 bin, 93 TL, 6 kuruşluk kısmı bugün ödendi” dedi.
Maliye Bakanı Oğuz: “Ocak Ayı Yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı,  Bugün Ödendi”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Temmuz – Aralık 2020 dönemini kapsayan altı aylık yüzde 10.65 oranındaki Hayat Pahallığı artışının, pandemi dolayısıyla maaşlara üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) yansıtma yapılmadığından dolayı ödenemediğini, bu yönde başlatılan çalışmalar neticesinde, Ocak ayı yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı ödeneğinin bugün gerçekleştiğini söyledi.

 

Bakan Oğuz; “Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 milyon, 657 bin, 93 TL, 6 kuruşluk kısmı bugün ödendi” dedi.

MAYIS 2021 EK MESAİSİ…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca,  Mayıs 2021’e ait ek mesailerin de hafta sonuna kadar ödenmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.

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