Maliye Bakanı Oğuz: “Ocak Ayı Yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı,  Bugün Ödendi”

Bakan Oğuz; “Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 milyon, 657 bin, 93 TL, 6 kuruşluk kısmı bugün ödendi” dedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Temmuz – Aralık 2020 dönemini kapsayan altı aylık yüzde 10.65 oranındaki Hayat Pahallığı artışının, pandemi dolayısıyla maaşlara üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) yansıtma yapılmadığından dolayı ödenemediğini, bu yönde başlatılan çalışmalar neticesinde, Ocak ayı yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı ödeneğinin bugün gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Oğuz; “Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 milyon, 657 bin, 93 TL, 6 kuruşluk kısmı bugün ödendi” dedi.

MAYIS 2021 EK MESAİSİ…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, Mayıs 2021’e ait ek mesailerin de hafta sonuna kadar ödenmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.