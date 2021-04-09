Maliye Bakanı Oğuz, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği Yetkililerini Kabul Etti…

Maliye Bakan Dursun Oğuz, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakan Dursun Oğuz, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’de hazır bulundu.

BENAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşmasında derneğin çalışmaları hakkında Bakan Oğuz’a bilgi sundu.

OĞUZ

Ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçlu olduğumuzu ifade eden Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu alanda çalışmalar yürüten Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne de teşekkür etti.

Görüşmede, Kermiya 3. Etap şehit çocukları arsaları alt yapı projesi ile ilgili bloke verme konusunda gerekli hususlar da masaya yatırıldı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın ilerleyen günlerde İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek talebe göre söz konusu projeye bloke verileceğini, İçişleri Bakanlığı’nın Aralık sonu itibarıyla yaptığı proje taslağını, Ocak ayındaki birim fiyat değişimine bağlı olarak tekrar güncelleyerek, en geç birkaç gün içinde Maliye Bakanlığı’na ulaştıracağını ve maliyenin de oluşan rakamı bloke vererek proje uygulamasının başlatılacağını söyledi.