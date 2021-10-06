  • BIST 1.378,320
  • Altın 501,50
  • Dolar 8,9030
  • Euro 10,2800
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Maliye Bakanı Oğuz, Thalassaemia Derneği Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Ett

» »
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni dönemde Thalassaemia Derneği Başkanlığı’na seçilen Çiğdem Beşevlerli ve Yeni Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Maliye Bakanı Oğuz, Thalassaemia Derneği Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Ett

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni dönemde Thalassaemia Derneği Başkanlığı’na seçilen Çiğdem Beşevlerli ve Yeni Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

 

Görüşmede, özellikle son altı aydır yaşanılan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi noktasında, yeterli bütçenin hayata geçirilmesi adına Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un da desteği talep edildi.

 

BEŞEVLERLİ

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli; “Özellikle pandemi sürecinde kronik hastaların tedavilerinin kesintisiz ve düzenli olması hayati önem taşımaktadır” dedi.

 

Beşevlerli, Thalassaemia hastalarının yine pandemi dolayısıyla ciddi anlamda kan bulmakta sıkıntı yaşadıklarına da dikkat çekerek, kan bağışı konusunda halka çağrıda bulundu.

 

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, derneğin toplumsal farkındalık ve sorunların çözümü konusunda önemli işler başardığını belirtti. Tüm yönetime teşekkür etti.

 

Derneğin taleplerine ellerinden gelen desteği vereceklerini aktaran Bakan Oğuz, işbirliği ve yakın istişare içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

 

Bakan Oğuz, Thalassaemia Derneği’nin çağrısına da destek verdiği konuşmasının devamında gönüllüleri kan bağışı yapmaya davet etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulusal Birlik Partisi, 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor06 Ekim 2021 Çarşamba 11:19
  • KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL onuruna tasarlanan posta pullarını yarın satışa çıkarılıyor06 Ekim 2021 Çarşamba 11:02
  • Belediye Başkanlarının Çadır Eyleminde Çözüm Arayışları Sürüyor06 Ekim 2021 Çarşamba 10:58
  • “Orman Okulu, İyilik Ormanları ve Genç Çevre Liderlik Projesi” düzenleniyor06 Ekim 2021 Çarşamba 10:55
  • Yarın Karaağaç ve Bahçeli'de elektrik kesintisi!06 Ekim 2021 Çarşamba 10:45
  • Saadet'te Millet İttifakı cephesi güçlendi06 Ekim 2021 Çarşamba 10:45
  • Ülkenin tanınan iş insanlarından Tekin Köse hayatını kaybetti06 Ekim 2021 Çarşamba 09:51
  • KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri, bazı belediye başkanlarının  çadır eylemini ziyaret ederek destek belirtti06 Ekim 2021 Çarşamba 09:44
  • 2021 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı dün ilan edildi06 Ekim 2021 Çarşamba 09:39
  • UMK’da Karaokçu Emekli Oldu, Görev Tremeşeli’nin06 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti