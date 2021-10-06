Maliye Bakanı Oğuz, Thalassaemia Derneği Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Ett

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni dönemde Thalassaemia Derneği Başkanlığı’na seçilen Çiğdem Beşevlerli ve Yeni Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni dönemde Thalassaemia Derneği Başkanlığı’na seçilen Çiğdem Beşevlerli ve Yeni Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, özellikle son altı aydır yaşanılan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi noktasında, yeterli bütçenin hayata geçirilmesi adına Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un da desteği talep edildi.

BEŞEVLERLİ

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli; “Özellikle pandemi sürecinde kronik hastaların tedavilerinin kesintisiz ve düzenli olması hayati önem taşımaktadır” dedi.

Beşevlerli, Thalassaemia hastalarının yine pandemi dolayısıyla ciddi anlamda kan bulmakta sıkıntı yaşadıklarına da dikkat çekerek, kan bağışı konusunda halka çağrıda bulundu.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, derneğin toplumsal farkındalık ve sorunların çözümü konusunda önemli işler başardığını belirtti. Tüm yönetime teşekkür etti.

Derneğin taleplerine ellerinden gelen desteği vereceklerini aktaran Bakan Oğuz, işbirliği ve yakın istişare içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Oğuz, Thalassaemia Derneği’nin çağrısına da destek verdiği konuşmasının devamında gönüllüleri kan bağışı yapmaya davet etti.