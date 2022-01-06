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Maliye Bakanı Oğuz: Üretici De Çalışan Da Desteklenmeli

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Maliye Bakanı Oğuz: Üretici De Çalışan Da Desteklenmeli
Maliye Bakanı Oğuz: Üretici De Çalışan Da Desteklenmeli

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren A.Şahoğluları LTD’i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yerli üretimin pandemi döneminde daha da ön plana çıktığını belirten Oğuz, üretim sektörünün desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizde önemli yatırımlar yapan A.Şahoğluları Ltd.’in istihdam sağlayan ve ekonomiye katkı koyan bir firma olduğunu ve bugün ülkemizdeki örnek şirketler arasında ön planda yer aldığına parmak basan Oğuz, ‘’var olmak için üretmek zorundayız’’ ifadelerini kullandı.

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Maliye Bakanı Oğuz, üreten firmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini savunarak, çalışanların da daha iyi koşullar çerçevesinde çalışma hayatını sürdürmesinin önemine değindi.image-06-01-22-02-14-12.jpeg

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