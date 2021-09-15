  • BIST 1.433,310
  • Altın 489,00
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Maliye Bakanı Oğuz, Zayder Başkanı Özcömert’i Kabul Etti

» »
Maliye Bakanı Oğuz, Zayder Başkanı Özcömert’i Kabul Etti
Maliye Bakanı Oğuz, Zayder Başkanı Özcömert’i Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert’i kabul ederek, görüştü.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Maliye Bakanı Oğuz’a derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi, yaşanan sorunlar aktarıldı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, derneğin ihtiyaçlı aile ve bireylere verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, derneğin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ise, derneğin  ihtiyaçlı ailelere, özellikle çocuk, hasta ve yaşlılar ile özel gereksinimli bireylere destek sağladığını kaydetti. Kadınları üretime teşvik etmeye çalıştıklarını da kaydeden Özcömert, bu bağlamda aktif olan atölyeleri olduğunu belirtti. Özcömer, karşılaştıkları sorunları da aktararak, sorunların çözümü konusunda Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un desteğini talep etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde Uyuşturucuyla Yakalandı!15 Eylül 2021 Çarşamba 14:48
  • Belediyeler Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:31
  • Güzelyurt Lefkoşa Arası Elektrik Kesintisi Olacak15 Eylül 2021 Çarşamba 14:30
  • Maliye Bakanı Oğuz, Zayder Başkanı Özcömert’i Kabul Etti15 Eylül 2021 Çarşamba 14:29
  • Lefkoşa ve Girne’de 11 Saatlik Elektrik Kesintisi15 Eylül 2021 Çarşamba 14:28
  • TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Açıklamalarda Bulundu15 Eylül 2021 Çarşamba 14:08
  • Terfi Eden ve Atanan Yargıçların Yemin Töreni Yarın15 Eylül 2021 Çarşamba 14:04
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıya ara verdi15 Eylül 2021 Çarşamba 13:32
  • Çaluda "beraat etti" basın toplantısı düzenledi15 Eylül 2021 Çarşamba 13:30
  • Hasan Taçoy: “UBP’nin birliği ve bütünlüğü KKTC ile özdeşleşen bir unsur”15 Eylül 2021 Çarşamba 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti