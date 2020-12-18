Malıye Bakanı Oğuz:13,maaşlar için 400 Milyon TL'ye ihtiyaç var

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT'de 14.Saat programına konuk olarak, Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Programda, Maliye Bakanı olarak, 13. Maaşlarla ilgili henüz bir açıklama yapmamasının sorulması üzerine Dursun Oğuz, Başbakan Ersan Saner’in konuyla ilgili bir açıklama yaptığını, bu izahatın üzerine kendisinin de aynı şekilde izahatta bulunmasının bilinenin tekrarı gibi olacağını düşündüğünden bir açıklama yapmadığını söyledi.

Yeni bir değişiklik olmadıktan sonra aynı konu üzerinde sürekli açıklamalarda bulunmanın kamuoyunu meşgul edeceğini belirten Oğuz, “Unutmayalım ki, ağzınızdan çıkan her söz bir beklentiye neden oluyor. Dolayısıyla ne olursa olsun net konuşmak lazım. Sabah başka, akşam başka, bugün başka, yarın başka konuşmak doğru olmaz” dedi.

Maliye Bakanı Oğuz, 13. Maaşların ödenmesi ile ilgili bazı tarihler dile getirilse de konuyla ilgili ek kaynak arayışının giderilmesi sonrası gerekli açıklamanın duyurulacağını belirtti.

“DEVLETİN GELİRLERİ İLE GİDERLERİNE BAKTIĞIMIZ ZAMAN ARALIK MAAŞLARIYLA İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK”

“Devletin gelirleri ile giderlerine baktığımız zaman Aralık maaşlarıyla ilgili bir sorunumuz yok” diyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. Maaşlar ve bunun yanı sıra yerel iş gücünü destekleme ile ilgili ek bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu ek kaynağın giderilmesi noktasında gerek Başbakan, gerekse Maliye Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yalnızca kamuda çalışanların değil, özel sektör, işveren ve özel sektör çalışanlarının da sıkıntılarını bildiklerini kaydeden Maliye Bakanı; “sanmasınlar ki onların derdi, bizim derdimiz değil. Ne yazık ki bir takım aksilikler yaşandı, hükümet krizi, hükümet arayışı vs. tüm bunlar yaşanırken devletten beklentisi olan özel sektör mağdur oldu. Göreve gelir gelmez bu mağduriyetin giderilmesi ve ek kaynak için çalışmalara başladık” dedi.

Dursun Oğuz, 31 Aralığa kadar devletin mükellefiyetinde 13. Maaşlar için 400 milyon, yerel iş gücünün desteklenmesi için 254 milyon, toplamda ise 654 milyon TL ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.