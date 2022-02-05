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Maliye Bakanı Oğuz’dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Eşine Geçmiş Olsun Mesajı

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Maliye Bakanı Oğuz’dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Eşine Geçmiş Olsun Mesajı
Maliye Bakanı Oğuz’dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Eşine Geçmiş Olsun Mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, koronavirüse yakalanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a acil şifa diledi.

Oğuz, yayımladığı mesajda Erdoğan ve eşinin kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Bakan Oğuz mesajında; "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetleri eşleri Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, Yüce Allah’tan acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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