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Maliye Bakanı Oğuz’un, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası’ Mesajı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla mesaj yayınladı.
Maliye Bakanı Oğuz’un, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası’ Mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla mesaj yayınladı.

Oğuz yayınladığı mesajda;  “Rumların Enosis sevdasıyla 1963’de başlattığı ve tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen, hain saldırılar sonucu vatan topraklarında gözünü kırpmadan canlarını feda ederek, şahadet mertebesine ulaşan kahraman kardeşlerimizi rahmetle anıyor, gazi olan Mücahit ve Mücahidelerimize şükranlarımızı dile getiriyorum” dedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz mesajının devamında şunları kaydetti: “Tüm dünya bilmelidir ki, Kıbrıs Türk Halkı, orantısız güç karşısında varoluş mücadelesi sergilemiş, büyük acılar yaşamış ancak özgürlüğünden taviz vermeyerek, Rum saldırılarına karşı adanın dört bir yanında kahramanca direnmiştir. Bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyorsak, bunu varoluş yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bize emanet bırakılan bu vatan, bu devlet, bu bayrak, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün güvencesidir. Sahip çıkmak bizim en büyük vazifemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.”

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