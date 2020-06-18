Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: Pandemi hastanesi için ihaleye çıkılacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada Pandemi hastanesinin projesinin birkaç ay içinde tamamlanarak projeye çıkılacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Ülkede yıllarca şahsi faydaların öne çıktığını, bütçe rakamlarının hep yetersiz kaldığını söyleyen Amcaoğlu, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi dışında başka bir üçüncü basamak hastanesi olmadığını dile getirdi.

Pandemi döneminde yaşananların ortada olduğunu, dünyadaki pek çok ülkenin pandeminin altından kalkamadığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu’nun konuşması sırasında Meclis’te konuşma süreleri hakkında tartışma yaşandı.

Bahsedilen hastane karkasının 18 milyon TL’lik bir protokolle teslim alındığını söyleyen Amcaoğlu, kısa süre içinde süratle ihaleye çıkılacağını söyledi.

Sürecin, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili dairelerin yetkililerinin katılımıyla sürdüğünü anlattı.

“BİR, SIFIRDAN BÜYÜKTÜR”

Bunun üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beklenen ikinci dalga sürecine pandemi hastanesi olmaksızın girildiğini söyledi, Bakan Amcaoğlu ise sürecin belirli bir noktaya getirildiğini vurgulayarak “bir, sıfırdan büyüktür” dedi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, eğer bu sürece pandemi hastanesi olmaksızın girilirse bu süreçten sonra yapılacak pandemi hastanesinin ancak 100 yıl sonra gelecek başka bir pandemi için işe yarar olacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu da, bu süreçte dünyada hayatın durduğunu söyledi ve bu süreçlerin aksamasının doğal olduğunu, buna rağmen ihale süreçlerine devam edildiğini anlattı.