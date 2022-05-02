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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ramazan Bayramı Mesajı

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ramazan Bayramı Mesajı
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ramazan Bayramı Mesajı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Amcaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek Ramazan ayının akabinde yarından itibaren üç gün süreyle Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız.

Ne yazık ki bu mübarek bayramda, iki yıldır devam eden koronavirüs salgını ile birlikte tüm Dünya’yı ve ülkemizi derinden etkileyen ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sıkıntılar nedeniyle coşku ve sevincimiz buruktur.

Maliye Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın yaşanan sıkıntılardan etkilenmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak herkesin çok iyi bildiği gibi, siyasi açıdan da normal günler geçirdiğimiz söylenemez.

Her şeye rağmen, güzel günlere yeniden kavuşmak için, içimizdeki insan ve memleket sevgisi ile görevde olduğumuz müddetçe gayret harcamaya devam edeceğiz.

Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarımıza, Anavatan’daki soydaşlarımıza ve İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini dilerim.”

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