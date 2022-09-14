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Maliye Bakanı Şan, Azerbaycan’da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

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Maliye Bakanı Alişan Şan, şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.
Maliye Bakanı Şan, Azerbaycan’da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında şehit olan Azerbaycanlı askerler için taziye mesajı yayımladı.

“KARDEŞ AZERBAYCAN'IN ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYOR, BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM”

Şan mesajında, “Azerbaycan’dan gelen şehit haberlerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu belirtilmişti.

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