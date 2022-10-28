Maliye Bakanı Şan Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Şan mesajında, “Kurtuluş Savaşı’nın Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99. yıl dönümünü bu yıl da büyük bir coşku ile kutladıklarını” kaydetti.

Şan, şöyle devam etti:

“Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık göstererek zaferle taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle perçinlediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yaşı kutlu olsun.”

Maliye Bakanı Şan, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin izinde, Anadolu insanıyla gönül birlikteliği içinde geleceğe inanç ve kararlılıkla yürüdüklerine vurgu yaparak, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun” İfadelerini kullandı.