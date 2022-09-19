Maliye Bakanı Şan “Gaziler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı

Bakan Şan’ın mesajı şöyle: “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanı ve ‘Mareşallik’ rütbesi verilişinin 101. yıl dönümünde canını vatanı uğruna feda etmek için cepheden cepheye koşan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutlamanın heyecanı içerisindeyim. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözünü kendisine şiar edinmiş bir milletin evladı olmanın onuruyla gazilerimizin dün vermiş olduğu mücadeleyi bugün sahada farklı boyutlarda yürüttüğümüzün farkındayım.

Canını devlet kurmak için harç eden aziz şehitlerimiz, vatan uğruna cepheden cepheye koşarak kan ve ter döken kahraman gazilerimiz, sizlerden emanet aldığımız kutsal vatan toprağını ve genç Cumhuriyetimizi mali olarak daha iyi bir noktaya getirmek en büyük sorumluluğumuz olmaya devam edecektir.

Bu bağlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve silah arkadaşları olmak üzere, Mehmetçik ve Mücahitlerimizden ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum.”