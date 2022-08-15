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Maliye bakanı Şan GİAD heyetini kabul etti

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ŞAN; “GENÇLERİNDE, EKONOMİNİN BÜYÜMESİNDE NELER BAŞARDIĞINI GÖSTERME ZAMANI”
Maliye bakanı Şan GİAD heyetini kabul etti

Ekonominin büyüyebilmesi ve hareketlenebilmesi için, özel sektörün çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Alişan Şan, göreve geldiği ilk günden bu yana, ekonomik sivil toplum örgütlerini bakanlığa davet ederek görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) heyetini kabul eden Şan, genç jenerasyonun bir temsilcisi olarak ülkenin kalkınması için çalışan gençlerin fikirlerine büyük önem verdiğini belirterek; “artık ülkemizde gerçek anlamda gençlerinde, ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı” dedi.

İNCE

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Muhit İnce’de, Maliye Bakanı Alişan Şan’a, davet elini uzattığı için teşekkür ederek, iş insanları ve sivil toplum örgütleri olarak ülkenin ve toplumun çıkarı için devletin kurumlarıyla işbirliğine daima sıcak baktıklarını belirtti.

Görüşmede daha sonra çalışma hayatı ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında da fikir alış verişinde bulunuldu.

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