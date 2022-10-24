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Maliye Bakanı Şan, Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı Kabul Etti

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Maliye Bakanı Şan, Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı Kabul Etti
Maliye Bakanı Şan, Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı Kabul Etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Şan, bu vesileyle tüm muhtarları, özverili çalışmalarında dolayı bir kez daha kutlayarak, seçilerek göreve gelen muhtarların taşıdığı sorumluluk ve önemin bilinci içerisinde olduklarını kaydetti.

Bakan Şan; “Halkları oluşturan toplumlardır. Toplumları oluşturan kalabalıklardır. Kalabalıkları oluşturan en küçük zerre ise ailedir. Muhtarlıklarda, merkezi ve yerel yönetimlerin en küçük paydaşı ve ailesidir. Bu nedenle, halk için, toplum için bir aile ne kadar önemliyse, muhtarlar da merkezi ve yerel yönetimler için o kadar önemli ve değerlidir.

Maliye olarak imkânlar dâhilinde her zaman, her koşulda, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da muhtarlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in de bu konudaki hassasiyeti, hükümetimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir” dedi.

Şan, ekonomik kalkınmada milli ve yerli üretimin rolünün önemini vurgularken, özellikle pandemi koşullarında yerli üretimin öneminin çok daha fazla arttığına dikkat çekti.

Darbaz

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz ise, yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, 7-9 Ekim tarihleri arasında, ‘3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı’nı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Muhtar Darbaz, burada amaçlarının yerli üretimde nara gereken değerin verilmesi konusunda farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti.

Muhtar Darbaz, bu farkındalığa katılarak destek veren Maliye Bakanı Alişan Şan’a da teşekkür etti.

Güneşköy Muhtarı Darbaz ziyaret sonunda, Maliye Bakanı Şan’a günün anısına teşekkür plaketi olarak köy kadınlarının işlediği bir elişi tablosu takdim etti.

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