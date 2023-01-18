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Maliye Bakanı Şan, Kamuda Örgütlü Sendikalarla Görüştü

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Maliye Bakanı Şan, Kamuda Örgütlü Sendikalarla Görüştü
Maliye Bakanı Şan, Kamuda Örgütlü Sendikalarla Görüştü

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN, KAMUDA ÖRGÜTLÜ SENDİKALARLA GÖRÜŞTÜ

Maliye Bakanı Alişan Şan kamuda örgütlü sendikalarla görüştü.

Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya; KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KAMU- SEN Başkanı Metin Atan, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaoğlu, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ile KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener katıldı.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı  Burak Şoföroğlu ile Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy’da hazır bulundu.

Toplantıda, vergi dilimlerinin ve matrahların güncellenmesi konularında görüşüldü. Sendikalar, Maliye Bakanlığı’nın sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirilirken, görüş, talep ve beklentilerini de dile getirerek, hazırlamış oldukları önerilerini sundu. Sunulan öneriler, Maliye Bakanlığı’nca değerlendirilerek konu hakkında sendikalara bilgi verileceği belirtildi.

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