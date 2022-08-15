Maliye bakanı Şan KAR-İŞ heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Fuat Topaloğlu başkanlığında Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) heyetini kabul ederek, toplu ulaşım sektöründeki sorunları ele aldı. Derneğin öneri ve taleplerini dinledi.

Şan, sektörlerin sorun ve taleplerini bire bir dinlemeye, eldeki imkânlar dâhilinde sorunların çözümü noktasında paydaşlarla birlikte çalışmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Kar-İş’in toplu taşımacılık anlamında ülkede geniş bir ağa sahip kamu hizmeti veren en eski ve en köklü bir dernek olduğunun altını çizen Maliye Bakanı Şan, verilen hizmetin takdire şayan olduğunu da dile getirdi.

TOPALOĞLU

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Fuat Topaloğlu ise, Maliye Bakanı Alişan Şan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisini dile getirerek; “özel sektörün içerisinden geldiğiniz için daha iyi daha hızlı daha sonuç odaklı çalışacağınıza inanıyoruz” dedi.

Kar-İş’in, hem öğrenci, hem yolcu, hem de turizm taşımacılığı ile kamu hizmeti veren köklü bir dernek olduğunu belirten Topaloğlu, bir takım sıkıntılarının bulunduğunu bu sıkıntıların pandemi döneminde mağduriyetlerini artırdığını ve artık aşılmasını istediklerini belirtti.

Okullar açılmadan araçların bakım ve onarımlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Kar-İş Başkanı, bunun için 45 günlük avans talebini dile getirerek, bunun yanı sıra, taşımalı eğitimden doğan hak edişlerin bir ay zarfında ödenmesi, yeni ücret tarifelerinin düzenlemesi ve son olarak üniversitelerin taşımacılığının önlenmesi gerektiğini söyledi.