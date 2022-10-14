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Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Heyetini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Heyetini Kabul Etti

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNİ, KALİFİYE ELAMAN SIKINTISI OLUŞTURDU.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmenin gündemini, kalifiye elaman sıkıntısı oluşturdu.

KARAÇAM: “YETİŞMİŞ, İYİ BİR TEKNİK ELEMANIMIZ DAHİ KAMU PERSONELİ OLDU. BİZE GÖRE, DEVLETTE BİZİM RAKİBİMİZ”

Ülkede sahalarda çalışan insana, kalifiye personele ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam, bu ihtiyacı yurt dışından ithal etmek zorunda kaldıklarını, maaşların tatminkâr olmasına karşın, Güney Kıbrıs ve Kamu cazibesinin ağır bastığını belirterek; “yetişmiş, iyi bir teknik elemanımız dahi kamu personeli oldu. Bize göre, devlette bizim rakibimiz” dedi.

Sorunun ortadan kalkması için erken seçimlere değil, istikrarlı hükümetlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Karaçam, tek tip Sosyal Güvenlik Yasası’nın yeniden revize edilmesi gerektiğini ve böylelikle kamunun cazibesinin ortadan kalkacağına inanç belirtti.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, sektörün sıkıntılarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, yerli istihdam ve kalifiye eleman sorunun ortadan kalkması için öncelikle eğitimin ve meslek edinmenin teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Maliye Bakanı Şan, sektörlerin acilen nitelikli işgücüne ihtiyaç duyduğunu ve bunu karşılayamadığı için yurt dışından istihdamlar yapmasının sorumlusunun özel sektör temsilcileri değil, sistemin kendisi olduğunu belirterek, “ama artık bu sorunun çözümü ivedidir. İnsanımızın meslek edindirilmesinin, özendirilmesi gerekir. Nitelikli eleman sayımız azalıyor, bu gidişat ekonomimizi de etkiliyor” diye konuştu.

Kalifiye eleman, usta ve zanaatkârların pek çok toplumda saygın bir yere sahip olduğunun altını çizen Maliye Bakanı Alişan Şan, ülkemizde de bu anlamda kıymetli olan insanımızın ve iş gücünün yavaş yavaş tükendiğini ve artık özellikle gençlerin bu yönde teşvik edilmesi gerektiğini belirterek; “Sanat İş’te öğrenilir. Ben de baba mesleği olan kaporta ve boyacılığı garajın içinde öğrendim” dedi. 

Diğer yandan Bakan Şan, özel sektörün daha fazla teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

 

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