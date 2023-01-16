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Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Heyetini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Heyetini Kabul Etti

MALİYE BAKANI ŞAN, KIBRIS TÜRK SİGORTA ACENTELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ


Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği heyetini kabul etti.

Sermet Benli başkanlığındaki dernek yönetim kurulu gerçekleştirdikleri ziyarette Maliye Bakanı Alişan Şan’a derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verirken, sigorta sektöründe acentelerin yaşamış olduğu aksaklıklar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, sigorta sektörünün olmazsa olmazı acentelerin ilerleyen dönemlerde hak ettiği değeri daha fazla görebilmeleri konusunda elinden gelen desteği vereceğini ve sigorta sektörü içerisinde acenteleri bağlayan konularda alınacak olan kararlarda acentelerin aktif şekilde yer alacağı hususunda destek vereceğini bildirdi.

Bakan Şan, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ne ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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