  • BIST 2.857,18
  • Altın 1028.006
  • Dolar 17.9554
  • Euro 18.2501
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Maliye Bakanı Şan : '' mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gereken ne varsa çalışıyoruz''

» »
Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında,
Maliye Bakanı Şan : '' mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gereken ne varsa çalışıyoruz''

 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarında düzenleme yapılması için çalıştıklarını ancak yasalarda bir takım sıkıntılar ile karşılaştıklarını buna rağmen mağduriyetlerin giderilmesi için tüm formüllerin denendiğini duyurdu.

“Esasında en doğrusu vergilerin düzenlenmesi. Vergi Yasası yalnızca kamu çalışanı ve kamudan maaş alanları kapsamıyor, özel sektörü de ilgilendiren bir konu. Ancak Gelir ve Vergi Yasası bir takvim yılı olduğundan yılın içerisinde vergi değişikliği büyük sıkıntılara neden oluyor. Buna rağmen tüm formülleri deniyoruz” dedi.

 

Şan, yasa hakkında kamuda yetkili sendikalarla yeniden bir araya geleceklerini de belirtti.

 

Mağduriyetlerin giderilmesi için samimiyetle çalıştığının bilinmesini isteyen Maliye Bakanı Alişan Şan, “Açık ve net söylüyorum, bu makamda olduğum sürece mağduriyetlerin giderilmesi, halkın refahının yükseltilmesi, piyasanın genişlemesi için yapılması gereken ne varsa bunun için ekibimle çalışıyorum ve çalışacağız. Gerekirse bu koltuktan giderim ama alt tabakanın aleyhine uçurumu açacak hiçbir şeyi yapmam. İcraatlarımda bunu görecek ve hissedeceksiniz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bu anlamda halkımızdan ve sendikalardan hoşgörü bekliyorum. Bu ülkenin uzlaşıya ihtiyacı var” diye konuştu.

 

Maliye Bakanı Şan, en büyük hedeflerinden birinin de kayıt dışılıkla mücadele etmek olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim Özgöçmen başkanlığında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yönetimini kabul eden Maliye Bakanı Alişan Şan, sendika üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.  

 

ÖZGÖÇMEN

Tüm kesimlerin olduğu gibi, hemşire ve ebelerinde 47/2010 Sayılı yasadan olumsuz etkilendiğini dile getiren Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, bu mağduriyetin giderilmesi, bunun yanı sıra, hemşire ve ebe istihdamı, ek mesai, Çalışma Saatleri Tüzüğü’nün güncellenmesi konularında sendika üyelerinin görüş ve taleplerini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lüksemburg'dan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne €5,000 bağış16 Ağustos 2022 Salı 08:05
  • Detay'ın bugünkü manşeti.... 16 Ağustos 2022 Salı16 Ağustos 2022 Salı 08:02
  • Taner Ulutaş yazdı16 Ağustos 2022 Salı 07:58
  • Erhürman: Reform KIB-TEK’in fonksiyonlarına ayrışması değil, özerkleştirilmesidir15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:53
  • Gelenek değişmedi.. YDÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da 1. tercih edilen oldu...15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:44
  • Maliye bakanı Şan KAR-İŞ heyetini kabul etti15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:26
  • Bakan Oğuz harup hasadını yerinde inceledi15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24
  • Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Bizi kamuoyu önünde kasıtlı, maksatlı, asılsız bir şekilde karalıyorlar!”15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:15
  • Güven Bengihan: "Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler"15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:14
  • Mehmet Saydam: Bizi bitiren şey pahalılık15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti