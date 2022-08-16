Maliye Bakanı Şan : '' mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gereken ne varsa çalışıyoruz''

2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarında düzenleme yapılması için çalıştıklarını ancak yasalarda bir takım sıkıntılar ile karşılaştıklarını buna rağmen mağduriyetlerin giderilmesi için tüm formüllerin denendiğini duyurdu.

“Esasında en doğrusu vergilerin düzenlenmesi. Vergi Yasası yalnızca kamu çalışanı ve kamudan maaş alanları kapsamıyor, özel sektörü de ilgilendiren bir konu. Ancak Gelir ve Vergi Yasası bir takvim yılı olduğundan yılın içerisinde vergi değişikliği büyük sıkıntılara neden oluyor. Buna rağmen tüm formülleri deniyoruz” dedi.

Şan, yasa hakkında kamuda yetkili sendikalarla yeniden bir araya geleceklerini de belirtti.

Mağduriyetlerin giderilmesi için samimiyetle çalıştığının bilinmesini isteyen Maliye Bakanı Alişan Şan, “Açık ve net söylüyorum, bu makamda olduğum sürece mağduriyetlerin giderilmesi, halkın refahının yükseltilmesi, piyasanın genişlemesi için yapılması gereken ne varsa bunun için ekibimle çalışıyorum ve çalışacağız. Gerekirse bu koltuktan giderim ama alt tabakanın aleyhine uçurumu açacak hiçbir şeyi yapmam. İcraatlarımda bunu görecek ve hissedeceksiniz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bu anlamda halkımızdan ve sendikalardan hoşgörü bekliyorum. Bu ülkenin uzlaşıya ihtiyacı var” diye konuştu.

Maliye Bakanı Şan, en büyük hedeflerinden birinin de kayıt dışılıkla mücadele etmek olduğunu söyledi.

İbrahim Özgöçmen başkanlığında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yönetimini kabul eden Maliye Bakanı Alişan Şan, sendika üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

ÖZGÖÇMEN

Tüm kesimlerin olduğu gibi, hemşire ve ebelerinde 47/2010 Sayılı yasadan olumsuz etkilendiğini dile getiren Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, bu mağduriyetin giderilmesi, bunun yanı sıra, hemşire ve ebe istihdamı, ek mesai, Çalışma Saatleri Tüzüğü’nün güncellenmesi konularında sendika üyelerinin görüş ve taleplerini aktardı.