Maliye Bakanı Şan:'' Muhtalar önemli bir kamu görevini üstleniyor''

Maliye Bakanı Alişan Şan, muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin sorunları ile ilgilenirken, diğer yandan vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlendiğini ve sorunların çözümü için çalıştığını söyledi. Bakan Şan; “Muhtarlar önemli bir kamu görevi üstleniyor” dedi.

KKTC Muhtarlar Derneği heyetini kabul eden Maliye Bakanı Şan, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi.

Muhtarları bakanlığında misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Maliye Bakanı Alişan Şan, muhtarların yıllardır süre gelen sorunlarının bilincinde olduklarını, bu konuda tüm imkânları seferber etmeye hazır olduklarını da belirtti.

KKTC Muhtarlar Derneği üyeleri ise kurumsal bir yapıya kavuşmak adına bazı adımları atmaya başladıklarını, bu bağlamda ilk adımı KKTC Muhtarlar Derneği Merkez Binası’nı açarak attıklarını söyledi.

Muhtarlar ziyarette ayrıca, Maliye Bakanı Alişan Şan’a çeşitli konularda yaşadıkları sorunları aktararak, taleplerini dile getirdi.