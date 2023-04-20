Maliye Bakanı Şan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmetin ve bereketin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, küslerin barıştığı, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği bir bayrama buruk olarak kavuşuyoruz.

Buruk ve eksiğiz. Çünkü geçtiğimiz Şubat ayında Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan asrın felaketi, Kahramanmaraş merkezli depremde ne yazık ki birçok soydaşımızı ve evlatlarımızı kaybettik. Yaralanan insanlarımızın yanında, evsiz ve barksız kalan kardeşlerimizin de olması sebebiyle buruk bir bayram yaşıyoruz. Türk Milleti olarak unutulmayacak ve yüreklerdeki acıların dinmeyeceği bir süreçten geçiyoruz. Böylesi bir felakette hiç kuşkusuz ki tek tesellimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yaralarımızı dayanışma ruhuyla sarmamız.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın, İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, böylesi acıların yaşanmamasını temenni eder, Bayramın ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim.”