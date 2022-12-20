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Maliye Bakanı Şan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

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Maliye Bakanı Şan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğini Ziyaret Etti
Maliye Bakanı Şan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

“BUGÜN, BAŞIMIZ DİK, GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE YAŞIYORSAK BUNU ŞAHADET MERTEBESİNE ULAŞAN ŞEHİTLERİMİZE, MÜCAHİT VE MÜCAHİDELERİMİZE BORÇLUYUZ”

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek binasında yer alan, şahadete ulaşmış şehitlerin fotoğraf ve isimlerini görünce duygusal anlar yaşadı.

 

Maliye Bakanı Şan, burada yapmış olduğu konuşmasında; “Duygulanmamak elde değil, sözün bittiği yerdeyiz. Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissettim. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum.1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor.  Dilerim bu topraklarda bu acılar bir kez daha yaşanmaz. Hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalmasın. İnsanlarımız kayıp yolu beklemesin" dedi.

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla muharip derneklere ziyaret gerçekleştirdi.

 

Bu çerçevede ilk olarak Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan burada dernek başkanı Gürsel Benan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. 

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, derneği her ziyaretinde çok duygulandığını belirterek; “Duygulanmamak elde değil, sözün bittiği yerdeyiz. Bu topraklarda yazılan varoluş destanını bu dernekte görüyorum. Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissediyorum. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum. 1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor. Dilerim bu topraklarda bu acılar bir kez daha yaşanmaz. Hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalmasın. İnsanlarımız kayıp yolu beklemesin.

 

Bugün, kurulan devletimizin ve bayrağımızın gölgesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu Milli Mücadele yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ederek, şahadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize, Gazi olan Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz. Bize emanet bırakılan vatan topraklarına, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmak, bizim en büyük vazifemizdir” diye konuştu.

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Maliye Bakanı Şan ziyareti çerçevesinde, dernek yönetimi ile görüş alış verişinde de bulunarak, talep ve beklentileri de dinledi; “Sizler şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanetlerimizdensiniz. Gönül kapım da, mekân kapımda sizlere sonuna kadar açık” dedi.

 

BENAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Bakanı Gürsel Benan’da konuşmasında, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. 1830 şehidin bulunduğunu belirten Benan, bunlardan 200’ünün 0-12 yaş çocuk ve 179 kadın şehitlerin oluşturduğunu söyledi.

 

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Bakanı Gürsel Benan konuşmasının devamında, Maliye Bakanı Alişan Şan’a bir Milletvekili ve bir Bakan olarak güvenlerinin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

 

 

 

 

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