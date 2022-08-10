Maliye bakanı Şan, “Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin tümünü önemsiyor, önerilerini dikkate alıyoruz

fazla katkı sağlanabilir?’noktasında paydaşlardan gelen tüm önerileri, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda göz önünde bulundurduklarını belirtti.
Göreve geldiği ilk günden bu yana ekonomik örgüt temsilcilerine randevu vererek, sektörlerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyen, fikirlerini önemseyen Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabilir, ülke ekonomisine nasıl daha fazla katkı sağlanabilir?’noktasında paydaşlardan gelen tüm önerileri, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda göz önünde bulundurduklarını belirtti.
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