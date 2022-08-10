  • BIST 2.777,69
  • Altın 1033.319
  • Dolar 17.9498
  • Euro 18.3368
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Maliye bakanı Şan, “Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin tümünü önemsiyor, önerilerini dikkate alıyoruz

» »
Göreve geldiği ilk günden bu yana ekonomik örgüt temsilcilerine randevu vererek, sektörlerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyen, fikirlerini önemseyen Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabilir, ülke ekonomisine nasıl daha
Maliye bakanı Şan, “Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin tümünü önemsiyor, önerilerini dikkate alıyoruz

 fazla katkı sağlanabilir?’noktasında paydaşlardan gelen tüm önerileri, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Göreve geldiği ilk günden bu yana ekonomik örgüt temsilcilerine randevu vererek, sektörlerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyen, fikirlerini önemseyen Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabilir, ülke ekonomisine nasıl daha fazla katkı sağlanabilir?’noktasında paydaşlardan gelen tüm önerileri, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda göz önünde bulundurduklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol Federasyonu Başkanı Mevlit: Kabul edilebilir değil10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:21
  • Erhürman: Her eleştiri yapanı, şerefsizlik’le suçlayan bir dil!10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:13
  • Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:22
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Plajı’nda yangın!10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:20
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:15
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 ağustos 2022 Çarşamba10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:10
  • CTP Vekili Akansoy’dan Tatar’a: İstifa Et!09 Ağustos 2022 Salı 21:31
  • EL-SEN'in yeni Yönetim Kurulu açıkladı09 Ağustos 2022 Salı 21:11
  • Tatar, Erdoğan ve devlet başkanlarıyla bir araya geldi09 Ağustos 2022 Salı 21:08
  • Başbakan Üstel: Ad-Hoc komitede KKTC’de kaç belediye olacağı belirlenecek09 Ağustos 2022 Salı 20:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti