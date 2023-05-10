Maliye Bakanı Şan’dan ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ Mesajı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ vesilesiyle mesaj yayımladı.

Bakan Şan mesajında şunları kaydetti; “Gerekli fırsat ve imkân sağlandığında, engelli veya özel gereksinimli her birey, yaşamın her alanında beceri ve yeteneklerini gösterebilirler. Yeter ki, sağlık, eğitim, istihdam, erişim ve ulaşılabilirlik noktasında fırsat eşitliğini sağlayabilelim.

Engelli vatandaşlarımızın, hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması, hayatın her alanında yaşam standartlarının yükseltilmesi, üreten bireyler olarak geleceğe güvenle bakabilmeleri hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Ve unutmayalım ki, her birey engelli adayıdır.