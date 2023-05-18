Maliye Bakanı Şan'dan 19 Mayıs Mesajı

MALİYE BAKANI ŞAN’DAN, “19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI” MESAJI

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şan mesajında, depremde hayatını kaybeden çocuklarımızı da unutmadı.

Bu bayramın da buruk yaşandığına dikkat çekerek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde Şubat ayında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, başarılı sporcularımız Şampiyon Meleklerimizin eksikliğinin yürekten hissedildiğine dikkat çekti.

Şan mesajında şunları kaydetti;

“19 Mayıs 1919, Türk Milletinin, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği, muazzam ve destansı bir uyanışın tarihidir.

104 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Samsun’a çıkarak Milli Mücadele ateşini yakmış, cesaret, inanç, kararlılık ve verilen o eşsiz mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu şanlı tarihi, daima güvendiği ve inandığı Türk gençliğine bayram olarak armağan etmiştir.

Sevgili Gençler!

Aziz Şehitlerimizin canları pahasına savundukları Vatan toprakları sizlere emanet. Bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için özveriyle çalışacağınıza yürekten inanıyorum.

Ancak bu bayramda da buruğuz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde Şubat ayında meydana gelen asrın felaketi depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, başarılı sporcularımız Şampiyon Meleklerimizin eksikliğini yürekten hissediyoruz. Sizleri asla unutmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, Şampiyon Meleklerimizi özlem, rahmet ve saygıyla anıyor, böylesi anlamlı bir günde başta gençlerimiz olmak üzere, tüm Milletimizin Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”