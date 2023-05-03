Maliye Bakanı Şan’dan ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ mesajı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şan mesajında, basının, demokrasinin ve hayatın ayrılmaz bir parçası, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu vurguladı.

Alişan Şan şöyle devam etti:

“Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen basınımız, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en önemli görevi de yerine getirmektedir. Dünümüze ışık tutan, geleceğimiz için birlik ve beraberlik inşa eden basın kuruluşlarımızın ve emektarlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Üstlendiği sorumluluk, nitelikli ve ilkeli habercilik anlayışı ile tüm haksız ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurma noktasında önemli bir misyon üstlenen, zor ve kısıtlı şartlar altında, meşakkatli ve özverili çalışmalarıyla kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına, yazılı, görsel, işitsel ve dijital alanda büyük özverilerle görevini icra eden, gazetecilik mesleğinin etik ilkelerine hassasiyet gösteren tüm basın emekçilerinin ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü selamlıyor, çalışmalarında başarılar diyorum.”