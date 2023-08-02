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Maliye Bakanı Şan'dan 'vekalet' açıklaması...

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Maliye Bakanı Alişan Şan, son günlerde kamuoyunda yer alan, ‘Başbakan Ünal Üstel'in Türkiye ziyareti sırasında vekâlet vermediğine’ ilişkin iddialar ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Maliye Bakanı Şan'dan 'vekalet' açıklaması...

Maliye Bakanı Alişan Şan, son günlerde kamuoyunda yer alan, ‘Başbakan Ünal Üstel'in Türkiye ziyareti sırasında vekâlet vermediğine’ ilişkin iddialar ve çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. 

Maliye Bakanı Şan açıklamasında, "Başbakanlık tarafından 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü şahsıma gönderilen yazı ile Başbakanımız Sayın Ünal Üstel, 27 Temmuz 2023 tarihinden, KKTC'ye döneceği tarihe kadar vekâleti şahsıma vermiştir”dedi.

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