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Maliye Bakanı Sunat Atun görevini Olgun Amcaoğlu’na devretti

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Maliye Bakanı Sunat Atun görevini Olgun Amcaoğlu’na devretti
Maliye Bakanı Sunat Atun görevini Olgun Amcaoğlu’na devretti

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmasının ve bakanlar kurulu listesinin Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından Maliye Bakanlığı’nda bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Maliye Bakanı Sunat Atun görevini Olgun Amcaoğlu’na devretti. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz hükümet döneminde kabinede yer almazken, daha önceki hükümetlerde Maliye Bakanı ile Eğitim ve Kültür Bakanı görevlerinde bulundu.

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