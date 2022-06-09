Maliye Bakanı'ndan açıklama!

Cumhuriyet Meclis’inde bugün, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen, ‘2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’ komitesine katılan Maliye Bakanı Sunat Atun, Ek Bütçe Yasa Tasarısını hazırlamaktaki genel gerekçenin, 2022 Mali Yılı Bütçesi onaylandıktan sonra meydana gelen, yüksek enflasyonun ülkeye getirdiği olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilmek olduğunu belirterek, devletin hizmetlerini daha sağlıklı yapabilmesi, mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi, sektörlerin desteklenebilmesi amacıyla ek bütçe hazırlama gereğinin doğduğunu söyledi.

Atun; “Devletimizin hizmetlerini daha sağlıklı yapabilmesi, mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi, sektörlere, reel sektöre desteklerini devam ettirebilmesi için, burs, taşımacılık, ilaç ödemesi gibi ve buna benzer giderleri görebilmesi için de rakamların güncel fiyat seviyelerine göre güncellenmesine büyük bir ihtiyaç vardı. Ve bu anlayış çerçevesinde yeni ek bütçe yasa tasarısı oluşturuldu” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, özel sektörün gelişmesi, çalışması, yatırım yapılabilmesine olanak sağlayacak finansman imkânının sağlanması, altyapı yatırımları, esnaf ve KOBİ desteklerinin çeşitlendirilerek devreye alınması, yatırımın güçlenmesi, bu yolla ekonomik aktivitelerin canlanarak, büyüme, refah ve istihdam artışının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Atun ayrıca, dar gelirli vatandaşın da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.