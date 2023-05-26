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Maliye Bakanlığı 1 milyar 500 milyon TL borçlanacak

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Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’nı 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için yetkili kıldı.
Maliye Bakanlığı 1 milyar 500 milyon TL borçlanacak

Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Maliye Bakanlığı’nı 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için karar verdi.

Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 1.500.000.000 TL’ye (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi” denildi.

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