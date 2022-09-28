Maliye Bakanlığı 8 milyon Dolar borçlanmak için ihaleye çıkıyor

Maliye Bakanlığı, 29 Eylül 2022 tarihinde 8 milyon Dolar borçlanmak için ihaleye çıkacak.
KKTC Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, borçlanılacak tutarın kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanılacağı aktarıldı.
Merkez Bankası’ndan yapılan duyuru şöyle:
“Maliye Bakanlığı’nın 29 Eylül 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. İhalede borçlanılacak tutar 8.000.000.- USD (Sekiz Milyon ABD Doları) olup, Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.”
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