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Maliye Bakanlığı 93 milyon TL borçlanıyor

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Maliye Bakanlığı yeniden borçlanıyor.
Maliye Bakanlığı 93 milyon TL borçlanıyor

Maliye Bakanlığı yeniden borçlanıyor.

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na 93 milyon TL borçlanabilmesi için yetki verdi.

Bakanlar Kurulu, borçlanabilmesi için Maliye Bakanlığı’nı yetkilendirdi.

21 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre;  Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerin yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 93 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

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